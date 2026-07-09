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Ямаль назвал игрока Бельгии, который будет создавать ему трудности в матче 1/4 финала ЧМ

Ямаль назвал игрока Бельгии, который будет создавать ему трудности в матче 1/4 финала ЧМ
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Бельгии, выделив фигуру вратаря команды соперника Тибо Куртуа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тибо Куртуа — один из лучших вратарей в мире. Он будет создавать мне трудности, но как всегда, я хочу победить!» — приводит слова Ямаля журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Mundo Deportivo.

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией. Матч состоится 10 июля в 22:00 мск.

Отметим, в текущем плей-офф Испания разгромила Австрию со счётом 3:0 и переиграла Португалию (1:0). Бельгия в 1/16 финала была сильнее Сенегала (3:2 д. вр.), а на следующей стадии не оставила шансов США (4:1).

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