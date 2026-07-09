«Реал» намерен продлить контракт с Беллингемом после ЧМ-2026

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Джудом Беллингемом. «Сливочные» начнут переговоры о пролонгации сотрудничества сразу после ЧМ-2026, об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Моуринью видит в Беллингеме важное звено команды и не намерен ставить под сомнение его место в основном составе.

В минувшем сезоне Беллингем принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.