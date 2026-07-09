Клубный чемпионат мира-2029 может пройти в Мексике — FMF

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство оценит экономический и туристический эффект от чемпионата мира-2026, прежде чем принять решение о поддержке заявки на проведение клубного чемпионата мира 2029 года. Инициатива была официально предложена Мексиканской футбольной федерацией (FMF).

«Мы должны всегда искать выгодные для Мексики условия. Это было бы хорошо для страны в целом, но нужно посмотреть на конкретные обстоятельства», — заявила президент.

В ближайшее время министерство туризма представит отчёт о влиянии чемпионата мира 2026 года на туристический поток и экономику — на основе этих данных правительство определит, стоит ли поддерживать заявку на проведение следующего турнира.

Между тем, интерес к проведению клубного чемпионата мира-2029 ранее уже выразили такие страны, как Бразилия, Катар и США. Кроме того, формируется совместная заявка Испании и Марокко.