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Эд Ширан спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Эд Ширан спрогнозировал победителя ЧМ-2026
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Известный британский певец Эд Ширан спрогнозировал победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. По его мнению, в финале сыграют сборные Англии и Франции, а победителем мирового первенства станет английский коллектив.

«Мне кажется, на ЧМ-2026 будет финал Англия – Франция. Победить в финале может любой. И я думаю, что победим мы [англичане]», – приводит слова Ширана Daily Mail.

В 1/4 финала сборная Англии встретится с национальной командой Норвегии. Французы же сыграют с Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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