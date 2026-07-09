Эд Ширан спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Известный британский певец Эд Ширан спрогнозировал победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. По его мнению, в финале сыграют сборные Англии и Франции, а победителем мирового первенства станет английский коллектив.

«Мне кажется, на ЧМ-2026 будет финал Англия – Франция. Победить в финале может любой. И я думаю, что победим мы [англичане]», – приводит слова Ширана Daily Mail.

В 1/4 финала сборная Англии встретится с национальной командой Норвегии. Французы же сыграют с Марокко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.