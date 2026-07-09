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Лучший бомбардир Марокко на ЧМ-2026 может не сыграть в матче 1/4 финала с Францией

Лучший бомбардир Марокко на ЧМ-2026 может не сыграть в матче 1/4 финала с Францией
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Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари не успеет восстановиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции. Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер Марокко Мохамед Уаби объявил о состоянии Сайбари на пресс-конференции перед игрой. Слова наставника приводит издание ESPN: «Все игроки сборной Марокко готовы к матчу с Францией, кроме Сайбари. Ему пока рано возвращаться. Надеюсь, что он не выбудет до конца турнира».

Сайбари забил три гола в пяти играх на турнире и является лучшим бомбардиром марокканцев на мировом первенстве.

Напомним, Сайбари был заменён на 22-й минуте матча 1/8 финала с Канадой (3:0). В понедельник, 6 июля, 24-летний игрок прошёл МРТ — у него обнаружена небольшая травма подколенного сухожилия.

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