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Гасилин рассказал, кто сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Гасилин рассказал, кто сыграет в полуфинале ЧМ-2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что футболисты сборной Англии должны поверить в себя после победы над командой Мексики в 1/8 финала чемпионата мира‑2026 и выйти минимум в полуфинал турнира.

Англичане обыграли команду Мексики со счётом 3:2. В четвертьфинале команда Томаса Тухеля сыграет со сборной Норвегии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Норвежцы могут выбить англичан, но мне кажется, что полуфинал будет Англия — Аргентина. Победа над сборной Мексики — последний пазл, который нужен был Тухелю, чтобы все ребята сплотились и поверили в себя. При Тухеле сборная Англия играет лучше, чем при Гарете Саутгейте», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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