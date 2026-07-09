Гасилин рассказал, кто сыграет в полуфинале ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что футболисты сборной Англии должны поверить в себя после победы над командой Мексики в 1/8 финала чемпионата мира‑2026 и выйти минимум в полуфинал турнира.

Англичане обыграли команду Мексики со счётом 3:2. В четвертьфинале команда Томаса Тухеля сыграет со сборной Норвегии.

«Норвежцы могут выбить англичан, но мне кажется, что полуфинал будет Англия — Аргентина. Победа над сборной Мексики — последний пазл, который нужен был Тухелю, чтобы все ребята сплотились и поверили в себя. При Тухеле сборная Англия играет лучше, чем при Гарете Саутгейте», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).