Ямаль ответил, с кем бы хотел сыграть в возможном полуфинале ЧМ — с Францией или Марокко

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не видит существенной разницы между возможными соперниками по полуфиналу чемпионата мира 2026 года.

«У меня остались тёплые воспоминания от матча с Францией на Евро-2024, но игра с Марокко тоже будет особенной. Это сильные сборные. Мы постараемся победить любого соперника. Я хочу выйти в финал и выиграть его», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В четвертьфиналах Испания встретится с Бельгией, а Франция — с Марокко. Победители этих пар сыграют в полуфинале. Игра Франция — Марокко состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 23:00 мск. Испания встретится с Бельгией днём позже, в пятницу, 10 июля, в 22:00 мск.