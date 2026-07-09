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Ямаль ответил, с кем бы хотел сыграть в возможном полуфинале ЧМ — с Францией или Марокко

Ямаль ответил, с кем бы хотел сыграть в возможном полуфинале ЧМ — с Францией или Марокко
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не видит существенной разницы между возможными соперниками по полуфиналу чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня остались тёплые воспоминания от матча с Францией на Евро-2024, но игра с Марокко тоже будет особенной. Это сильные сборные. Мы постараемся победить любого соперника. Я хочу выйти в финал и выиграть его», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В четвертьфиналах Испания встретится с Бельгией, а Франция — с Марокко. Победители этих пар сыграют в полуфинале. Игра Франция — Марокко состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 23:00 мск. Испания встретится с Бельгией днём позже, в пятницу, 10 июля, в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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