«Без мозгов — никуда». Елагин оценил роль Месси в сборной Аргентины

Известный комментатор Александр Елагин оценил роль нападающего Лионеля Месси в сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026.

«Сегодня все (уверен!) размышляют с разным градусом эмоциональности: что было бы с этими аргентинцами на этом турнире, не будь в их составе Месси?! Это он заставил плакать своих партнёров, тренеров, соотечественников, да всех тех, кто рьяно болеет за футбольную Аргентину — плакать от радости!

Месси — мозг. этой команды. В прямом смысле слова — мозг. Убери любую другую часть в человеческом организме — он и дальше будет функционировать. Без мозгов — никуда", — написал Елагин в своём телеграм-канале.