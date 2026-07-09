«Играет как во дворе». Елагин объяснил феномен Месси

Известный комментатор Александр Елагин объяснил феномен нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Накануне именно Месси помог своей национальной команде пробиться в 1/4 финала ЧМ-2026. Аргентинцы отыгрались в матче с Египтом со счётом 0:2, добыв победу — 3:2.

«При 2:0 в пользу египтян телекамеры выхватывали растерянные лица аргентинских игроков и обалдевшие — зрителей. Когда же в кадр попадал Лео, то приковывали ваше внимание глаза Месси, выражавшие недоумённый вопрос: «Что за чёрт?! Что происходит?!»

Но не было в его очах паники. Он велик тем, что играет как во дворе! В удовольствие — в своё и окружающих. И этим велик. И поэтому его качали, плача, после матча партнёры. И поэтому Аргентина идёт дальше — в четвертьфинал!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.