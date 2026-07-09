Джака огласил причины, из-за которых отверг «Челси» ради «Сандерленда»

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака рассказал, почему решил остаться в своём нынешнем клубе и не переходить в «Челси».

«Сандерленд» стал моим домом с первого дня. Все мы очень счастливы. Я решил остаться там, где нахожусь. Самое важное для меня — моя семья. Я готов творить историю там», — приводит слова Джаки Football.London.

О том, что полузащитник «Сандерленда» не станет игроком «Челси», ранее сообщил журналист Джанлука Ди Марцио — швейцарец лично уведомил Хаби Алонсо о своём решении отказаться от перехода в лондонский клуб.

Ранее появлялась информация, что «Челси» предлагал за футболиста £ 8 млн, однако «чёрные коты» ответили отказом. В клубе посчитали это предложение недостойным и восприняли его как неуважение и к самому игроку, и к «Сандерленду».

Джака перешёл в английский клуб прошлым летом из «Байера». В минувшем сезоне швейцарский хавбек провёл 36 матчей, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.