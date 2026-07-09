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«Барселона» не откажется от Альвареса после трансфера Адейеми — источник

«Барселона» не откажется от Альвареса после трансфера Адейеми — источник
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Каталонская «Барселона» действительно близка к подписанию нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Однако этот трансфер не повлияет на позицию клуба по форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу. Даже после трансфера Адейеми сине-гранатовые по-прежнему продолжат работать над покупкой аргентинца. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

Ранее Альварес публично объявил о желании покинуть «Атлетико». Однако мадридский клуб пытается удержать игрока в своём составе.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.

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