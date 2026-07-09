В Сенегале намерены применить жёсткие санкции к ушедшему из сборной в 27 лет Гейе

Сенегальская федерация футбола может применить жёсткие санкции к полузащитнику сборной Папе Гейе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, игроку также вменяют неуважение к партнёрам по команде.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гейе приостановил игру за сборную и объявил, что не вернётся в неё, пока в ней не сменится тренерский штаб.

Напомним, Сенегал завершил чемпионат мира — 2026 в 1/16 финала. Команда Папа Тиава не сумела выйти в 1/8 финала, уступив Бельгии, имея преимущество в два мяча к 86-й минуте встречи. Гол, выбивший африканский коллектив из ЧМ, был забит на 120+5-й минуте с пенальти. На счету Гейе на текущем ЧМ два гола и один ассист в четырёх матчах. Всего за «львов Теранги» хавбек сыграл 45 встреч, забив семь мячей и отметившись двумя результативными передачами.