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Клуб из США выпустил форму, вдохновлённую бурёнками. Презентация прошла в коровнике

Клуб из США выпустил форму, вдохновлённую бурёнками. Презентация прошла в коровнике
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Футбольный клуб «Форвард Мэдисон» из третьей по силе лиги США выпустил форму, вдохновлённую коровами штата Висконсин, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Презентация новой формы клуба

Презентация новой формы клуба

Фото: ФК «Форвард Мэдисон»

Презентация формы прошла в коровнике.

Фотосет с бурёнками

Фотосет с бурёнками

Фото: ФК «Форвард Мэдисон»

Фотографии формы распространились за пределы штата и Америки, благодаря чему о коровах и о команде узнали в разных частях мира — в клубе считают, что это поможет местным аграриям.

Примечательно, что это уже не первая акция с формой клуба из третьего дивизиона США. В 2019-м году «Форвард Мэдисон» представил форму, которая сочетала и гостевую и домашнюю в одной футболке: это была двухсторонняя футболка, на которой одна сторона была розовой с фламинго и пальмами, а другая – спокойной и черной, но всё равно с фламинго. Представили форму в игре, сыграв в розовом в первом тайме, а потом в чёрном во втором — она была признана лучшей в мире по версии спутниковой радиостанции Sirius XM.

Розовый фламинго — символ «Форвард Мэдисон». Птица изображена на логотипе клуба и используется в дизайне его формы. При этом основной идеей оформления формы стала не сама птица, а отсылка к флагу города Мэдисон, в котором базируется клуб.

После новой презентации формы болельщики призвали добавить коров на логотип клуба вкупе с фламинго.

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