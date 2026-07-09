Клуб из США выпустил форму, вдохновлённую бурёнками. Презентация прошла в коровнике

Футбольный клуб «Форвард Мэдисон» из третьей по силе лиги США выпустил форму, вдохновлённую коровами штата Висконсин, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Презентация новой формы клуба Фото: ФК «Форвард Мэдисон»

Презентация формы прошла в коровнике.

Фотосет с бурёнками Фото: ФК «Форвард Мэдисон»

Фотографии формы распространились за пределы штата и Америки, благодаря чему о коровах и о команде узнали в разных частях мира — в клубе считают, что это поможет местным аграриям.

Примечательно, что это уже не первая акция с формой клуба из третьего дивизиона США. В 2019-м году «Форвард Мэдисон» представил форму, которая сочетала и гостевую и домашнюю в одной футболке: это была двухсторонняя футболка, на которой одна сторона была розовой с фламинго и пальмами, а другая – спокойной и черной, но всё равно с фламинго. Представили форму в игре, сыграв в розовом в первом тайме, а потом в чёрном во втором — она была признана лучшей в мире по версии спутниковой радиостанции Sirius XM.

Розовый фламинго — символ «Форвард Мэдисон». Птица изображена на логотипе клуба и используется в дизайне его формы. При этом основной идеей оформления формы стала не сама птица, а отсылка к флагу города Мэдисон, в котором базируется клуб.

После новой презентации формы болельщики призвали добавить коров на логотип клуба вкупе с фламинго.