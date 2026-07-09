Президент «Боруссии» раскрыл, когда Холанд перейдёт в «Реал»

Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Эрлинг любит «Реал» Мадрид и не скрывает этого. Думаю, что в какой-то момент, через два-три года, он будет там играть. Но не сейчас. Его время ещё придёт», — приводит слова Холанда AS.

Отметим, Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с Англией. На счету Холанда семь голов и один ассист в четырёх матчах турнира. Всего в минувшем сезоне на клубном уровне 25-летний норвежец забил 38 мячей и сделал девять результативных передач в 52 матчах во всех турнирах. Контракт Эрлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.