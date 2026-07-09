Матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия могут перенести, «Реал» продал защитника. Главное к утру

Издание Mirror сообщает, что матч 1/4 финала чемпионата мира между Норвегией и Англиией может быть перенесён из-за погодных условий, защитник «Реала» Фран Гарсия официально перешёл в севильский «Бетис», «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракт с российским голкипером СКА Сергеем Ивановым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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