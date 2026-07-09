Матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия могут перенести, «Реал» продал защитника. Главное к утру
Издание Mirror сообщает, что матч 1/4 финала чемпионата мира между Норвегией и Англиией может быть перенесён из-за погодных условий, защитник «Реала» Фран Гарсия официально перешёл в севильский «Бетис», «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракт с российским голкипером СКА Сергеем Ивановым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён.
- Защитник «Реала» Фран Гарсия перешёл в «Бетис».
- «Коламбус» подписал контракт с голкипером Сергеем Ивановым.
- В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах.
- Сенатор Парагвая выступила с речью по поводу скандала с Мбаппе.
- «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче.
- Четыре игрока сборной Англии пропустили командную тренировку перед матчем с Норвегией.
- «Интер» объявил о трансфере вратаря Ивана Проведеля из «Лацио».
- Артур Фери — второй в истории обладатель уайлд-кард, вышедший в полуфинал Уимблдона.
- В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе.
- Коннор Бедард пропустит несколько месяцев из-за травмы, полученной на тренировке.
- «Зенит» одержал уверенную победу над клубом «Нефтчи» в товарищеском матче.
- Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в рейтинге FIVB, обогнав США.
Материалы по теме
Комментарии