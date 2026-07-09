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9 июля главные новости спорта, ЧМ-2026, трансферы, переходы НХЛ, травмы, волейбол, отстранение России, Уимблдон, скандал с Мбаппе

Матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия могут перенести, «Реал» продал защитника. Главное к утру
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Издание Mirror сообщает, что матч 1/4 финала чемпионата мира между Норвегией и Англиией может быть перенесён из-за погодных условий, защитник «Реала» Фран Гарсия официально перешёл в севильский «Бетис», «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракт с российским голкипером СКА Сергеем Ивановым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 может быть перенесён.
  2. Защитник «Реала» Фран Гарсия перешёл в «Бетис».
  3. «Коламбус» подписал контракт с голкипером Сергеем Ивановым.
  4. В Кремле отреагировали на решение МОК о восстановлении ОКР в правах.
  5. Сенатор Парагвая выступила с речью по поводу скандала с Мбаппе.
  6. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче.
  7. Четыре игрока сборной Англии пропустили командную тренировку перед матчем с Норвегией.
  8. «Интер» объявил о трансфере вратаря Ивана Проведеля из «Лацио».
  9. Артур Феривторой в истории обладатель уайлд-кард, вышедший в полуфинал Уимблдона.
  10. В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе.
  11. Коннор Бедард пропустит несколько месяцев из-за травмы, полученной на тренировке.
  12. «Зенит» одержал уверенную победу над клубом «Нефтчи» в товарищеском матче.
  13. Мужская сборная России по волейболу занимает третье место в рейтинге FIVB, обогнав США.
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