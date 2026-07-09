В ВОЗ отреагировали на скандал Мбаппе и сенатора Парагвая. Ранее были комментарии от ООН

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус осудил нападки парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Какой позор! Расизм — это не шутка, не черта характера и не оправдание, основанное на том, «откуда я родом». Это нарушение основ человеческого достоинства, точка. Общественные деятели, особенно избранные должностные лица, несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не аргументировать её. Мбаппе заслуживает извинений, как и все, кто подвергся нападкам такого характера. Человеческое достоинство для всех — это не лозунг. Это обязательство», – написал Гебрейесус в соцсети.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо. Затем Амарилья выступила с новой речью о скандале.

Ранее члены Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также выступили с официальным заявлением по поводу скандала Мбаппе и Амарильи.