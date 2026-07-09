Гришин оценил расстановку сил в матче 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко

Российский экс-футболист Александр Гришин оценил расстановку сил в паре Франции и Марокко на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Игра пройдёт сегодня, 9 июля. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

«По большому счёту сборная Марокко на этом чемпионате мира хорошо сыграла только первый тайм с Бразилией. Причём это был самый первый матч марокканцев на турнире. Нидерландцев в первом раунде плей‑офф они обыграли по пенальти, а счёт матча 1/8 финала с Канадой (3:0) не отражает ход игры, в которой марокканцам повезло. Хотя везёт сильнейшему, как говорится.

Однозначно Франция — фаворит матча с Марокко. С французской линией атаки тяжело бороться любой команде. Если французы не станут недооценивать соперников, все возможные соперники имеют мало шансов с ними. А французы сейчас не собираются недооценивать соперников», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».