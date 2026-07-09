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На матче Франции был замечен фанат в шапке «Санта-Клауса». Сыграли при температуре 38°C

На матче Франции был замечен фанат в шапке «Санта-Клауса». Сыграли при температуре 38°C
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Болельщик с бородой и в шапке «Санта-Клауса» был замечен на матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу в этой встрече одержали французы со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    
Фанат в гавайской рубашке с бородой и в шапке «Санта-Клауса»

Фанат в гавайской рубашке с бородой и в шапке «Санта-Клауса»

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что этот матч занял второе место в рейтинге самых жарких за всю историю мировых первенств — за час до матча измерение температуры воздуха на солнце у кромки поля показало значение в 50°C. Во время игры были зафиксированы показатели в 38-39°C.

Фото: Кадр из трансляции

Самым жарким матчем в истории Кубков мира остаётся игра Мексика — Ирландия (2:1), которая была сыграна также в США, на ЧМ-1994. Встреча прошла при температуре свыше 43°C — более 100 зрителей в тот день потеряли сознание из-за жары.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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