Клозе раскрыл детали телефонного звонка с Месси после побития Лионелем рекорда ЧМ по голам

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе рассказал, что во время чемпионата мира 2026 года говорил по телефону с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Лионель Скалони был моим одноклубником в «Лацио», мы до сих пор регулярно общаемся. После того как Месси повторил мой рекорд на чемпионатах мира, Скалони организовал наш звонок — это было трогательно. Мы с Месси несколько раз встречались на поле, но это был первый длительный разговор вне игры. Он пообещал прислать мне футболку с автографом», — приводит слова Клозе официальный сайт Бундеслиги.

16 июня Месси оформил хет-трик в матче группового этапа с Алжиром (3:0) и сравнял счёт по голам на финальных стадиях мировых первенств с достижением Клозе (по 16 голов). В игре с Австрией (2:0) аргентинец забил дважды и обошёл немца по этому показателю. На данный момент у Лионеля 21 гол в 31 матче на ЧМ.