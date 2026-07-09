Гришин: Возинье 40 лет, зачем он нужен клубам РПЛ?

Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на идею пригласить голкипера сборной Кабо-Верде Возинью в один из клубов РПЛ. Он считает, что 40-летний вратарь не нужен российским командам.

— Возинье 40 лет… Ни один нормальный клуб его не возьмёт. Зачем?

— В РПЛ могли бы его взять?

— Зачем он нужен? 40 лет в РПЛ… Вратарь, который отыграл два-три матча хороших. И то мы же о нём начали говорить, когда он сыграл со сборной Испании. И там было семь моментов. Написали семь сейвов, а на самом деле был один момент, где он выручил. Все остальное — испанцы попали ему в руки. И потом вот эту историю раскрутили, что испанцы не могли обыграть Кабо‑Верде, потому что Бабуля [прозвище Возиньи] стояла на воротах.

— А против Аргентины как сыграла Бабуля?

— Ну хорошо он сыграл, но в 40 лет не подписывают хорошие контракты с нормальным клубом, потому что это трансфер в один конец. Может быть, какие‑то медийные вещи на нём можно заработать через соцсети. Но хороший клуб и соцсети…. Может быть, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».