Лига Европы, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 9 июля

Сегодня, 9 июля, продолжится первый квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится шесть матчей.

Лига Европы, первый квалификационный раунд, 9 июля (время московское):

19:00. «Карабах» – «Вестри»;

20:00. «Шериф» – «Алюминий»;

20:00. «Динамо» Киев – «Университатя»;

21:00. «Хайдук» – «Жилина»;

21:00. «Войводина» – «Ференцварош»;

21:00. ЦСКА София – «Дерри Сити».

Отметим, сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.