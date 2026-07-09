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Лига Европы, 1-й квалификационный раунд, сезон-2026/2027: расписание матчей на 9 июля, график игрового дня

Лига Европы, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 9 июля
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Сегодня, 9 июля, продолжится первый квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится шесть матчей.

Лига Европы, первый квалификационный раунд, 9 июля (время московское):

19:00. «Карабах» – «Вестри»;
20:00. «Шериф» – «Алюминий»;
20:00. «Динамо» Киев – «Университатя»;
21:00. «Хайдук» – «Жилина»;
21:00. «Войводина» – «Ференцварош»;
21:00. ЦСКА София – «Дерри Сити».

Отметим, сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
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