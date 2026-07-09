На пресс-конференции ЧМ-2026 французский журналист ударил марокканского коллегу

На пресс-конференции перед четвертьфиналом чемпионата мира — 2026 между сборными Марокко и Франции произошёл инцидент с участием представителей прессы, сообщает Sky Sports.

Конфликт вспыхнул в самом начале мероприятия. Когда нападающий сборной Марокко Браим Диас начал отвечать на первый вопрос, на задних рядах медиацентра раздались крики. Как оказалось, между представителями прессы завязалась потасовка, марокканский журналист обвинил своего французского коллегу в том, что тот его ударил. Сотрудники ФИФА были вынуждены вмешаться.

Напомним, матч 1/4 финала между сборными Франции и Марокко, пройдёт в четверг, 9 июля, в 23:00 мск.