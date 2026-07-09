Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Аршавин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах 37-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который после ухода из «Акрона» пребывает в статусе свободного агента. Он оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак», которое обсуждается в СМИ.

— В каком клубе вы видите Артёма Дзюбу?
— В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмёрки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

— Переход в «Спартак» стал бы красивым завершением карьеры?
— Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но не знаю, насколько его хочет «Спартак», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дзюба объяснил, почему не может назвать Карседо лучшим тренером РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android