Аршавин оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах 37-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который после ухода из «Акрона» пребывает в статусе свободного агента. Он оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак», которое обсуждается в СМИ.

— В каком клубе вы видите Артёма Дзюбу?

— В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмёрки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

— Переход в «Спартак» стал бы красивым завершением карьеры?

— Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но не знаю, насколько его хочет «Спартак», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».