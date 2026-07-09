Отец Хендерсона — о тяжёлой травме сына: он полностью раздробил предплечье

Брайан Хендерсон, отец полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона, поделился подробностями травмы, из-за которой 36-летний футболист выбыл до конца чемпионата мира — 2026. Напомним, футболист получил травму после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики.

«Сначала подумал, что он просто упал и, возможно, поцарапал запястье. Я понятия не имел, что всё настолько серьёзно, пока не увидел каталку с Джорданом. Я тут же написал его личной помощнице, которая была там, чтобы узнать, что произошло, не спал всю ночь в ожидании новостей. У него сломано левое предплечье, он его полностью раздробил. Теперь ему наложат гипс, а дальше всё зависит от того, что скажут эксперты», — приводит слова отца Хендерсона talkSPORT.