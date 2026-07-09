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Сёмин: Роналду не мог предложить Португалии что-то большее, чем показал на ЧМ

Сёмин: Роналду не мог предложить Португалии что-то большее, чем показал на ЧМ
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Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026. Форвард забил три гола за турнир, а его команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

«Роналду играл настолько, насколько может сегодня выступать. Он не мог предложить что-то большее сборной Португалии, чем он показал. Криштиану сыграл в меру своих сил и возможностей. Но этого оказалось недостаточно, чтобы Португалия прошла дальше. Испанцы были практически по всем компонентам сильнее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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