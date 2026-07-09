Главное с ЧМ-2026 на 9 июля: чучело Мбаппе, новый тренер Мексики, перенос четвертьфинала

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Мексики выбрала нового тренера, в Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе, а четвертьфинальный матч между Англией и Норвегией на грани переноса.

Главное с ЧМ-2026 на 9 июля:

С результатами прошлого игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.