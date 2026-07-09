Главное с ЧМ-2026 на 9 июля: чучело Мбаппе, новый тренер Мексики, перенос четвертьфинала
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Мексики выбрала нового тренера, в Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе, а четвертьфинальный матч между Англией и Норвегией на грани переноса.
Главное с ЧМ-2026 на 9 июля:
- Сборная Мексики назначила нового тренера после вылета с ЧМ-2026.
- Фетисов предложил Трампу позвонить в ФИФА и попросить вернуть Россию.
- Сборная Норвегии была вынуждена экстренно сменить отель перед 1/4 финала ЧМ-2026.
- Тони Кроос заступился за сборную Аргентины на фоне разговоров о помощи судей.
- Матч Норвегии и Англии в 1/4 финала ЧМ могут перенести.
- Сенатор Парагвая объяснила скандальные слова в адрес Мбаппе: «Француз так бы не поступил».
- Пирс Морган в жёсткой форме раскритиковал сенатора Парагвая после конфликта с Мбаппе.
- Шнякин разобрал спорный эпизод с пенальти в матче Аргентины и Египта, уличив Салаха в симуляции.
- В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе.
- В ВОЗ отреагировали на скандал Мбаппе и сенатора Парагвая. Ранее были комментарии от ООН.
С результатами прошлого игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.
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