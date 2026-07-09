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Главное с ЧМ-2026 на 9 июля: чучело Мбаппе, новый тренер Мексики, перенос четвертьфинала

Главное с ЧМ-2026 на 9 июля: чучело Мбаппе, новый тренер Мексики, перенос четвертьфинала
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: сборная Мексики выбрала нового тренера, в Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе, а четвертьфинальный матч между Англией и Норвегией на грани переноса.

Главное с ЧМ-2026 на 9 июля:

  1. Сборная Мексики назначила нового тренера после вылета с ЧМ-2026.
  2. Фетисов предложил Трампу позвонить в ФИФА и попросить вернуть Россию.
  3. Сборная Норвегии была вынуждена экстренно сменить отель перед 1/4 финала ЧМ-2026.
  4. Тони Кроос заступился за сборную Аргентины на фоне разговоров о помощи судей.
  5. Матч Норвегии и Англии в 1/4 финала ЧМ могут перенести.
  6. Сенатор Парагвая объяснила скандальные слова в адрес Мбаппе: «Француз так бы не поступил».
  7. Пирс Морган в жёсткой форме раскритиковал сенатора Парагвая после конфликта с Мбаппе.
  8. Шнякин разобрал спорный эпизод с пенальти в матче Аргентины и Египта, уличив Салаха в симуляции.
  9. В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе.
  10. В ВОЗ отреагировали на скандал Мбаппе и сенатора Парагвая. Ранее были комментарии от ООН.

С результатами прошлого игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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