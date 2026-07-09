Владислав Радимов назвал сильнейшего бразильца, против которого играл

Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос о сильнейшем бразильце, против которого он когда-либо играл. Радимов завершил карьеру в 2008 году, он также выступал за «Крылья Советов», «Левски», московское «Динамо» и испанский клуб «Реал Сарагоса».

— Сильнейший бразилец, против которого ты играл?

— Вагнер Лав, если мы берём российский чемпионат, то это Вагнер, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА, в составе которого становился победителем чемпионата России, а также выигрывал Кубок УЕФА. В 2026-м бразилец объявил о завершении карьеры футболиста.