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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2026
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Статистический портал Opta Analyst опубликовал прогнозы на матчи 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На основе статистических данных суперкомпьютер определил фаворитов в каждой из четырёх пар.

Наибольшие шансы на проход в следующий раунд получила сборная Франции (74%), а самым близким и непредсказуемым противостоянием станет встреча сборных Англии и Норвегии.

Шансы команд на выход в 1/2 финала:

  • Франция (74%) — Марокко (26%)
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • Испания (70%) — Бельгия (30%)
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • Аргентина (69%) — Швейцария (31%)
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • Англия (62%) — Норвегия (38%)
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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