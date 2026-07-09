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«Неудачи требуют перемен». Экс-игрок «Урала» Дмитриев — об изменениях в руководстве клуба

«Неудачи требуют перемен». Экс-игрок «Урала» Дмитриев — об изменениях в руководстве клуба
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Бывший футболист «Урала» Игорь Дмитриев отреагировал на перестановки в руководстве екатеринбургского клуба. Накануне стало известно, что Григорий Иванов покинул пост президента клуба.

— Ты играл в «Урале», где произошли изменения в руководстве. Григория Иванова убрали с должности президента.
— Конечно, удивился. Как говорится: «Неудачи требуют перемен». К сожалению, «Урал» уже долгое время не может выйти в РПЛ и выполнить задачу. Конечно же, когда видимся на сборах в Дубае, говорим с Григорием Викторовичем. Только с положительными эмоциями, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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