«Неудачи требуют перемен». Экс-игрок «Урала» Дмитриев — об изменениях в руководстве клуба

Бывший футболист «Урала» Игорь Дмитриев отреагировал на перестановки в руководстве екатеринбургского клуба. Накануне стало известно, что Григорий Иванов покинул пост президента клуба.

— Ты играл в «Урале», где произошли изменения в руководстве. Григория Иванова убрали с должности президента.

— Конечно, удивился. Как говорится: «Неудачи требуют перемен». К сожалению, «Урал» уже долгое время не может выйти в РПЛ и выполнить задачу. Конечно же, когда видимся на сборах в Дубае, говорим с Григорием Викторовичем. Только с положительными эмоциями, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.