В Федерации футбола Египта оценили судейство игры с Аргентиной на ЧМ-2026

В Федерации футбола Египта высказались о работе бригады арбитров в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины (2:3). На игре работал главный арбитр Франсуа Летексье.

«Федерация футбола Египта не может молчать по поводу судейских решений, принятых во время матча с Аргентиной, а также по поводу ненадлежащего использования системы VAR. Несколько ключевых эпизодов вызвали серьёзную обеспокоенность и породили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры.

Произошедшее во время матча, безусловно, вызвало широкое недовольство среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайшего уровня судейства на самой большой футбольной сцене. Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, каждый болельщик, поддерживающий команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», — сказано в заявлении Федерации футбола Египта, которое приводит онлайн-издательство ESPN.