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В Федерации футбола Египта оценили судейство игры с Аргентиной на ЧМ-2026

В Федерации футбола Египта оценили судейство игры с Аргентиной на ЧМ-2026
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В Федерации футбола Египта высказались о работе бригады арбитров в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины (2:3). На игре работал главный арбитр Франсуа Летексье.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Федерация футбола Египта не может молчать по поводу судейских решений, принятых во время матча с Аргентиной, а также по поводу ненадлежащего использования системы VAR. Несколько ключевых эпизодов вызвали серьёзную обеспокоенность и породили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры.

Произошедшее во время матча, безусловно, вызвало широкое недовольство среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайшего уровня судейства на самой большой футбольной сцене. Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, каждый болельщик, поддерживающий команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», — сказано в заявлении Федерации футбола Египта, которое приводит онлайн-издательство ESPN.

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