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Коллина: никто не может утверждать, что на судейство ФИФА можно повлиять

Коллина: никто не может утверждать, что на судейство ФИФА можно повлиять
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина выступил после волны критики в адрес арбитров по итогам матча чемпионата мира — 2026 между сборными Египта и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Никто не может утверждать, что на судейский департамент ФИФА может кто-то повлиять, даже президент Джанни Инфантино. Он всегда оказывал нам полную поддержку, доверяя работать абсолютно независимо. Конструктивные дискуссии вокруг решений всегда будут частью футбола, но необоснованным обвинениям в спорте места нет. Никто не может ставить под сомнение честность арбитров. Подобные заявления могут спровоцировать угрозы в адрес судей и их семей.

При таком большом количестве матчей, сыгранных за относительно короткий промежуток времени, это нормально, что некоторые вещи идут не так, как ожидалось. Когда это происходит, арбитры готовы работать ещё усерднее, чтобы подойти к следующей игре во всеоружии», — приводит слова Коллины издание Mundo Deportivo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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