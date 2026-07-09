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Пьерлуиджи Коллина объяснил отмену гола сборной Египта после вмешательства VAR

Пьерлуиджи Коллина объяснил отмену гола сборной Египта после вмешательства VAR
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина разобрал ключевые судейские эпизоды матча между сборными Аргентины и Египта на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«После каждого забитого мяча VAR проверяет атакующую фазу владения (APP). Если в зарождении атаки зафиксировано нарушение, повлиявшее на гол, VAR рекомендует пересмотреть эпизод на мониторе. Здесь нет чётких лимитов по времени или расстоянию до ворот. В матче Аргентины и Египта 19-й номер египтян Марван Аттиа чётко наступил на ногу шестому номеру аргентинцев Лисандро Мартинесу. Считаем, что фол есть фол. Если главный судья упустил его на поле, VAR обязан вмешаться.

Наступить на ногу сопернику — это фол. Но когда защитник сначала играет в мяч, а затем происходит обычный футбольный контакт — это не нарушение. Пример этого случился в конце матча. Арбитр в поле и VAR посчитали это нормальным для футбола контактом между 10-м номером Египта Мохамедом Салахом и 9-м номером Аргентины Хулианом Альваресом», — приводит слова Коллины издание Mundo Deportivo.

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