«Не были мальчиками для битья». Сёмин подвёл итоги выступления сборной Кюрасао на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», московского и киевского «Динамо» Юрий Сёмин подвёл итоги выступления сборной Кюрасао на чемпионате мира — 2026. В группе E Кюрасао играли со сборными Кот-д'Ивуара, Эквадора и Германии, набрав одно очко.

«После выступления Кюрасао на чемпионате мира мы также можем говорить и о сборной Кабо-Верде. Это говорит о том, что всегда надо бороться и выложиться по полной, на 100%. А дальше ситуация сама подскажет, где будут победы, где поражения. Сборная Кюрасао очень достойно выглядела на большом празднике, они не были мальчиками для битья, как многие предполагали ранее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.