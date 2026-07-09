Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не были мальчиками для битья». Сёмин подвёл итоги выступления сборной Кюрасао на ЧМ-2026

«Не были мальчиками для битья». Сёмин подвёл итоги выступления сборной Кюрасао на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова», московского и киевского «Динамо» Юрий Сёмин подвёл итоги выступления сборной Кюрасао на чемпионате мира — 2026. В группе E Кюрасао играли со сборными Кот-д'Ивуара, Эквадора и Германии, набрав одно очко.

«После выступления Кюрасао на чемпионате мира мы также можем говорить и о сборной Кабо-Верде. Это говорит о том, что всегда надо бороться и выложиться по полной, на 100%. А дальше ситуация сама подскажет, где будут победы, где поражения. Сборная Кюрасао очень достойно выглядела на большом празднике, они не были мальчиками для битья, как многие предполагали ранее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: чемпионат мира по футболу, Уимблдон, волейбол и велоспорт
Топ-события четверга: чемпионат мира по футболу, Уимблдон, волейбол и велоспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android