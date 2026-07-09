Экс-нападающий «Спартака» Ари выбрал лучшего игрока чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари выбрал лучшего игрока проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026.

— Ари, выбираем быстро вместе с тобой лучшего игрока чемпионата мира — 2026 к текущему моменту. Усман Дембеле или Гарри Кейн?

— Дембеле.

— Дембеле или Ламин Ямаль?

— Дембеле.

— Дембеле или Эрлинг Холанд?

— Дембеле.

— Дембеле или Мбаппе?

— Мбаппе.

— Мбаппе или Винисиус Жуниор?

— Винисиус Жуниор.

— Всё, дальше без шансов? Ну, подожди! Винисиус или Олисе?

— Винисиус.

— Винисиус или Криштиану Роналду?

— Винисиус. Потому что думаю, Бразилия будет в финале (Ари отвечал на вопрос перед игрой бразильцев с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026. — Прим. «Чемпионата»).

— Винисиус Жуниор или Лео Месси?

— Месси, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.