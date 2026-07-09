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Дзюба: я сделал всё возможное и невозможное для переезда в АПЛ

Дзюба: я сделал всё возможное и невозможное для переезда в АПЛ
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Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба рассказал, что сделал всё возможное для своего переезда в чемпионат Англии после ЧМ-2018. Однако, по словам футболиста, российские агенты оказались неспособны организовать такой трансфер.

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты — люди, которые не в состоянии такое организовать», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба ярко проявил себя, забив три гола и отдав два результативных паса. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

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