Дзюба: я сделал всё возможное и невозможное для переезда в АПЛ

Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба рассказал, что сделал всё возможное для своего переезда в чемпионат Англии после ЧМ-2018. Однако, по словам футболиста, российские агенты оказались неспособны организовать такой трансфер.

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты — люди, которые не в состоянии такое организовать», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, на ЧМ-2018 Дзюба ярко проявил себя, забив три гола и отдав два результативных паса. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».