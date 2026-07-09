Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: когда последний раз Германия и Нидерланды были в финале ЧМ? Мы и не вспомним

Сёмин: когда последний раз Германия и Нидерланды были в финале ЧМ? Мы и не вспомним
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о вылете сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Обе команды покинули турнир, не сумев преодолеть стадию 1/16 финала.

«Сборные Германии и Нидерландов давно не в лидерах мирового футбола. Когда они последний раз были в финале чемпионата мира? Мы сейчас и не вспомним. Перестроиться за этот период, по всей видимости, они не смогли. У Германии сейчас большая группа молодых и талантливых игроков, но не удалось в очередной раз показать результат», — сказал Юрий Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
Нагельсман в сборной Германии — всё. Но его отставка не решит главную проблему
Нагельсман в сборной Германии — всё. Но его отставка не решит главную проблему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android