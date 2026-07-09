Сёмин: когда последний раз Германия и Нидерланды были в финале ЧМ? Мы и не вспомним

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о вылете сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Обе команды покинули турнир, не сумев преодолеть стадию 1/16 финала.

«Сборные Германии и Нидерландов давно не в лидерах мирового футбола. Когда они последний раз были в финале чемпионата мира? Мы сейчас и не вспомним. Перестроиться за этот период, по всей видимости, они не смогли. У Германии сейчас большая группа молодых и талантливых игроков, но не удалось в очередной раз показать результат», — сказал Юрий Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.