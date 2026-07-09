Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Андреса Аларкона

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Андреса Аларкона
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он играл за дагестанский клуб на правах аренды. Теперь же «Динамо» оформило полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника. Стороны заключили контракт сроком на три года.

«Динамо» оформило трансфер Андреса Аларкона. 25-летний колумбийский защитник подписал трёхлетний контракт с нашим клубом. Прошлый сезон Аларкон провёл в «Динамо» на правах аренды из «Патриотас Бояка». После окончания арендного соглашения клубы договорились о переходе игрока в махачкалинское «Динамо» на условиях полноценного трансфера», — написала клубная пресс-служба.

Материалы по теме
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android