Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Андреса Аларкона

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он играл за дагестанский клуб на правах аренды. Теперь же «Динамо» оформило полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника. Стороны заключили контракт сроком на три года.

«Динамо» оформило трансфер Андреса Аларкона. 25-летний колумбийский защитник подписал трёхлетний контракт с нашим клубом. Прошлый сезон Аларкон провёл в «Динамо» на правах аренды из «Патриотас Бояка». После окончания арендного соглашения клубы договорились о переходе игрока в махачкалинское «Динамо» на условиях полноценного трансфера», — написала клубная пресс-служба.