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Юльманн перешёл в «Атлетико» за € 40 млн — Романо

Юльманн перешёл в «Атлетико» за € 40 млн — Романо
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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мортен Юльманн продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Клубы согласовали все условия перехода, сегодня начинается оформление документов. Сумма трансфера составит € 40 млн плюс бонусы, контракт 26‑летнего датчанина будет рассчитан до июня 2031 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Юльманн выступал за «Спортинг» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять голевых передач. Футболист является основным игроком сборной Дании.

Ожидается, что хавбек вылетит в Мадрид сегодня для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

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