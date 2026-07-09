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В «Динамо» Мх прокомментировали трансфер Андреса Аларкона

В «Динамо» Мх прокомментировали трансфер Андреса Аларкона
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер колумбийского защитника Андреса Аларкона. Дагестанский клуб выкупил его у команды «Патриотас Бояка» по окончании срока аренды.

«Очень хорошо знаем Аларкона. Он по ментальности нам очень подходит. Да, допускал некоторые ошибки, но в концовке сезона очень хорошо отыграл. Доказав, что подходит команде и по футбольным характеристикам, что немаловажно, по человеческим качествам. Он в Дагестане своим стал. Андрес — хороший футболист, хороший парень. Мы в него верим.

Нам с его бывшим клубом удалось договориться о переходе на условиях, которые значительно, подчёркиваю, значительно выгоднее для нас, чем та опция выкупа, которая содержалась в арендном соглашении. Нас всё устроило, Андреса всё устроило. И хорошо, что мы эту сделку совершили», — приводит слова Газизова клубная пресс-служба.

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