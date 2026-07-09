Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона», «Ливерпуль» и «МЮ» интересуются защитником «Колорадо Рэпидс» Херрингтоном

«Барселона», «Ливерпуль» и «МЮ» интересуются защитником «Колорадо Рэпидс» Херрингтоном
Комментарии

18-летний центральный защитник «Колорадо Рэпидс» Лукас Херрингтон попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает TEAMtalk. В услугах юного футболиста заинтересованы «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Колорадо Рэпидс» готово рассмотреть предложения о трансфере при условии выгоды. При этом частью сделки может стать пункт, согласно которому Херрингтон останется в американском клубе на правах аренды ещё на один год для получения стабильной игровой практики.

В минувшем сезоне-2025/2026 Лукас Херрингтон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Барселона» не откажется от Альвареса после трансфера Адейеми — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android