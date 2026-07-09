«Барселона», «Ливерпуль» и «МЮ» интересуются защитником «Колорадо Рэпидс» Херрингтоном

18-летний центральный защитник «Колорадо Рэпидс» Лукас Херрингтон попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает TEAMtalk. В услугах юного футболиста заинтересованы «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Колорадо Рэпидс» готово рассмотреть предложения о трансфере при условии выгоды. При этом частью сделки может стать пункт, согласно которому Херрингтон останется в американском клубе на правах аренды ещё на один год для получения стабильной игровой практики.

В минувшем сезоне-2025/2026 Лукас Херрингтон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.