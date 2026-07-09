Инсайдер раскрыл детали нового контракта Орельена Тчуамени с «Реалом»

Зарплата французского полузащитника Орельена Тчуамени по новому контракту с мадридским «Реалом» составит € 13 млн в год. 26-летний хавбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

В данный момент полузащитник находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира — 2026. Однако он, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала с Марокко из-за травмы.