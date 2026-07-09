«Наши граждане сумеют её встретить». Министр спорта Франции — о словах сенатора Парагвая

Министр спорта Франции Марина Феррари осудила расистские высказывания парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе во время чемпионата мира 2026 года. Правительство Парагвая уже принесло извинения, французская сторона обратилась в прокуратуру Парижа.

«Наши граждане сумеют её встретить. Не мне решать, кому можно въезжать в страну, а кому нет. Если её опознают, я думаю, приём будет не очень тёплым. Она сделала больше, чем просто испортила этот праздник, — то, что произнесла эта сенатор, было абсолютно отвратительно. Именно поэтому я их осудила, и прокурор Парижа уже занимается этим вопросом. Мы получили извинения от парагвайского правительства, которое сказало, что это совершенно не соответствует ценностям страны. А эта сенатор продолжает в том же духе. Когда ты политический деятель, просто невозможно сегодня позволять себе такие высказывания», — цитирует Феррари Franceinfo.

Ранее сенатор Амарилья допустила расистские высказывания в адрес Мбаппе, что вызвало широкий общественный резонанс и дипломатическую реакцию. Франция обыграла Парагвай в 1/8 финала турнира и продолжает борьбу за титул.