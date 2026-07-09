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Экс-футболист «Томи» Габриэль Мурешан погиб, утонув в озере

Экс-футболист «Томи» Габриэль Мурешан погиб, утонув в озере
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Пресс-служба Федерации футбола Румынии сообщила, что бывший игрок «Томи» Габриэль Мурешан погиб в возрасте 44 лет, утонув в озере в коммуне Аполд в центральной части страны. Мурешан был футболистом сборной Румынии.

«Федерация футбола Румынии с глубокой скорбью сообщает о смерти Габриэля Мурешана в возрасте 44 лет, бывшего игрока сборной Румынии и двукратного чемпиона страны в составе ЧФР. Федерация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Габриэля Мурешана», — сказано в сообщении пресс-службы Федерации футбола Румынии.

За «Томь» Мурешан выступал с 2013-го по 2014-й, когда команда играла в Мир РПЛ, и провёл 23 матча. За сборную Румынии Габриэль отыграл девять матчей.

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