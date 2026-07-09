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«Манчестер Юнайтед» представил проект стадиона и подтвердил его локацию

«Манчестер Юнайтед» представил проект стадиона и подтвердил его локацию
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«Манчестер Юнайтед» официально представил изображения и макеты планируемой арены стоимостью £ 2 млрд (€ 2,35 млрд), которая должна заменить действующий стадион «Олд Траффорд».

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

Новый стадион на 100 000 зрителей расположится в 350 метрах к северо-западу от нынешней арены и станет центральным объектом масштабного проекта развития района Траффорд-Уорфсайд. Ожидается, что реализация этого плана позволит создать 48 000 рабочих мест и 15 000 новых жилых домов, а также будет приносить экономике Великобритании £ 7,3 млрд (€ 8,57 млрд) в год.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед».

Проект был презентован в рамках генерального плана, опубликованного Советом Траффорда при поддержке корпорации по развитию «Олд Траффорд» и транспортного управления Большого Манчестера. Ранее клуб выкупил участок площадью 25 акров рядом с текущим стадионом, отказавшись от переговоров о строительстве на территории грузового терминала за трибуной «Стретфорд Энд».

«Публикация мастер-плана Уорфсайда знаменует собой ещё одну важную веху на нашем пути к созданию нового дома мирового уровня для «Манчестер Юнайтед» в центре динамичного и трансформирующегося района Траффорда и Большого Манчестера», — приводит слова директора клуба по развитию нового стадиона Колетт Рош пресс-служба клуба.

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