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Червиченко: Норвегия не пройдёт в полуфинал ЧМ-2026, четвертьфинал — последняя остановка

Червиченко: Норвегия не пройдёт в полуфинал ЧМ-2026, четвертьфинал — последняя остановка
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной Норвегии на ЧМ-2026. В матче четвертьфинала норвежцы встретятся с Англией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Норвегии правильно развивается футбол. Хороший клубный чемпионат, дают темп, формируются футболисты, и судьи дают играть, в отличие от нашего футбола. В каждой стране вспыхивает какая-то яркая звезда. Если вспомнить каждый чемпионат мира, у какой-то команды есть одна центральная фигура, вокруг которой всё происходит. Холанд — большой и фактурный игрок, положил два мяча Бразилии и может спокойно отдыхать. Но не думаю, что Норвегия пройдёт дальше в плей-офф чемпионата мира. 1/4 финала турнира — её последняя остановка», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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