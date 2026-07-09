Червиченко: Норвегия не пройдёт в полуфинал ЧМ-2026, четвертьфинал — последняя остановка

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной Норвегии на ЧМ-2026. В матче четвертьфинала норвежцы встретятся с Англией.

«В Норвегии правильно развивается футбол. Хороший клубный чемпионат, дают темп, формируются футболисты, и судьи дают играть, в отличие от нашего футбола. В каждой стране вспыхивает какая-то яркая звезда. Если вспомнить каждый чемпионат мира, у какой-то команды есть одна центральная фигура, вокруг которой всё происходит. Холанд — большой и фактурный игрок, положил два мяча Бразилии и может спокойно отдыхать. Но не думаю, что Норвегия пройдёт дальше в плей-офф чемпионата мира. 1/4 финала турнира — её последняя остановка», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.