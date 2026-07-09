Английские клубы интересуются полузащитником «Лилля» Буадди — Football Insider

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» начали переговоры о переходе 18-летнего центрального полузащитника «Лилля» Айюба Буадди, сообщает Football Insider. Интерес к игроку со стороны клубов АПЛ возрос после его выступлений за сборную Марокко на чемпионате мира — 2026.

Руководство «Лилля» готово отпустить своего воспитанника, если получит крупное в финансовом плане предложение. При этом потенциальные покупатели рассматривают различные варианты сделки, включая возможность оставить Буадди во французском клубе на правах аренды ещё на один сезон для дальнейшего прогресса.

В сезоне-2025/2026 Айюб Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.