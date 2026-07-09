Червиченко: Германия приехала на ЧМ сыграть на расслабоне — игрокам больше важны деньги

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немцы выбыли на стадии 1/8 финала турнира, проиграв Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

«Сборная Германии и Нидерландов — неплохие команды. Но они не отличные сборные. У нидерландцев практически вообще нет ярких игроков. Этого недостаточно, чтобы выигрывать чемпионат мира. А у немцев сейчас происходит этап разрушения их идентичности. В сборной играет много футболистов из других стран. Это и привело к тому, что сборная Германии стала как все.

Нет немецкого духа, когда они заканчивали играть, только стоя в раздевалке, были способны дожать соперника и выиграть любой матч. Сейчас люди, представляющие немецкую сборную, на расслабоне приехали сыграть на чемпионате мира. Им неважно, какой трофей завоюет Германия. Им больше важны их личные контракты и деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.