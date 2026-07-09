Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: Германия приехала на ЧМ сыграть на расслабоне — игрокам больше важны деньги

Червиченко: Германия приехала на ЧМ сыграть на расслабоне — игрокам больше важны деньги
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Немцы выбыли на стадии 1/8 финала турнира, проиграв Парагваю (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Сборная Германии и Нидерландов — неплохие команды. Но они не отличные сборные. У нидерландцев практически вообще нет ярких игроков. Этого недостаточно, чтобы выигрывать чемпионат мира. А у немцев сейчас происходит этап разрушения их идентичности. В сборной играет много футболистов из других стран. Это и привело к тому, что сборная Германии стала как все.

Нет немецкого духа, когда они заканчивали играть, только стоя в раздевалке, были способны дожать соперника и выиграть любой матч. Сейчас люди, представляющие немецкую сборную, на расслабоне приехали сыграть на чемпионате мира. Им неважно, какой трофей завоюет Германия. Им больше важны их личные контракты и деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: чемпионат мира по футболу, Уимблдон, волейбол и велоспорт
Топ-события четверга: чемпионат мира по футболу, Уимблдон, волейбол и велоспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android