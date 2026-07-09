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Владислав Радимов назвал трёх сильнейших футболистов, против которых он играл

Владислав Радимов назвал трёх сильнейших футболистов, против которых он играл
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Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов перечислил трёх самых сильных футболистов, против которых он когда-либо играл. Радимов завершил карьеру в 2008 году, он также выступал за «Крылья Советов», «Левски», московское «Динамо» и испанский клуб «Реал Сарагоса».

— Топ-три самых сильных футболистов, против которых ты играл.
— Роналдо, Иван де ла Пенья… Ну, наверное, знаешь, кого назову. Роберто Карлос. Праймовый, который закрывал всю бровку, с сумасшедшим ударом, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В составе «Зенита» Радимов выигрывал чемпионат России и становился победителем Кубка УЕФА.

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