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Сёмин: Холанд на чемпионате мира неудержим, как его можно остановить?

Сёмин: Холанд на чемпионате мира неудержим, как его можно остановить?
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде. На проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026 форвард забил семь голов.

«Не стоит удивляться выходу Норвегии в 1/4 финала. Мы удивлялись команде «Будё-Глимт», когда они всех обыгрывали. А сегодня из этой команды в сборной Норвегии выступает футболист Берг. Он играет ведущую роль ассистента для Холанда. А Эрлинг — вообще суперзвезда! Он будет бороться за титул [лучшего] бомбардира чемпионата мира. Он вообще неудержим, сложно понять, как его можно остановить» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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