Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто может покинуть «Барселону» после прихода Адейеми

Стало известно, кто может покинуть «Барселону» после прихода Адейеми
Комментарии

«Барселона» близка к приобретению вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. После завершения сделки клуб может расстаться с Руни Барджи, который рассматривается как кандидат на уход, сообщает Флориан Плеттенберг.

По данным источника, каталонцы уже полностью согласовали условия личного контракта с 24‑летним Адейеми. Главный тренер Ханс-Дитер Флик лично беседовал с футболистом по телефону и убедил его присоединиться к проекту. Испанский клуб ценит скорость и универсальность игрока. «Барселона» и «Боруссия» ведут переговоры о сумме трансфера.

Контракт Адейеми с немецким клубом истекает в 2027 году, продлевать его футболист не намерен, что упрощает возможный переход. Барджи, 20‑летний шведский вингер, в минувшем сезоне провёл 28 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Материалы по теме
«Барселона» не откажется от Альвареса после трансфера Адейеми — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android