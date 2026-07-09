Стало известно, кто может покинуть «Барселону» после прихода Адейеми

«Барселона» близка к приобретению вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. После завершения сделки клуб может расстаться с Руни Барджи, который рассматривается как кандидат на уход, сообщает Флориан Плеттенберг.

По данным источника, каталонцы уже полностью согласовали условия личного контракта с 24‑летним Адейеми. Главный тренер Ханс-Дитер Флик лично беседовал с футболистом по телефону и убедил его присоединиться к проекту. Испанский клуб ценит скорость и универсальность игрока. «Барселона» и «Боруссия» ведут переговоры о сумме трансфера.

Контракт Адейеми с немецким клубом истекает в 2027 году, продлевать его футболист не намерен, что упрощает возможный переход. Барджи, 20‑летний шведский вингер, в минувшем сезоне провёл 28 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.